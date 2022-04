Charles MUGNIER

Diplômé en 2016 d'une Licence professionnelle Systèmes d'Information Décisionnels, je suis Consultant dans le domaine de la Business Intelligence. L'année passée en alternance au sein du Groupe SEB m'a permis de travailler avec l'outil Qlikview et d'approcher SAP BW.



Je recherche actuellement en poste au sein de Business&Decision afin d'acquérir de l'expérience et de monter en compétences.



D’un naturel curieux et rigoureux, je fais preuve d’autonomie et d’organisation pour parvenir à mes objectifs. Ma capacité d'adaptation et ma motivation au quotidien seront les 2 éléments clés de mon profil.



Mes compétences :

Java

PHP

HTML

CSS

SQL

SAP Netweaver > SAP BW

Pascal

Microsoft C-SHARP

JavaScript

C++

Business Objects

Business Intelligence

Android