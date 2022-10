Charles TANABAL

Avec de solides expériences en gestion des projets SI, en infrastructure informatique, gestion de la formation interne, en outils collaboratifs et une culture orientée satisfaction clients, je suis à la recherche de nouveaux défis et de nouvelles responsabilités, même s’ils nécessitent de nouvelles compétences à acquérir.

Mon but est de revoir les méthodes et procédures informatiques actuelles afin de les rendre plus intuitives, moins informatiques et plus humaines. L’informatique doit être au service de l’entreprise afin que celle-ci puisse se recentrer sur son objectif principal : Diriger l’entreprise !











Mes compétences :

Sharepoint

Video Conference

Formateur IT

Risques PsychoSociaux

Virtualisation de serveurs

Gestion des projets Internationaux

Six Sigma

Migration de la messagerie

Outils Collaboratifs