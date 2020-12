Charles VATELOT

Je suis diplômé d'une école d'ingénieur par apprentissage (CFA Ingénieurs 2000, Marne-La-Vallée), je suis spécialisé en Génie Mécanique, Conception et Production.



Je travaille actuellement chez Stéris, une entreprise spécialisée dans l'équipement des blocs opératoires et des salles de désinfections et stérilisation d'instruments.

J'ai aussi travaillé dans le département Robotique Médicale de l'entreprise ARIPA. C'est un département qui lie la R&D et la production de robots.

J'ai donc de très bonne compétences dans les domaines suivants :



EN GESTION



- Conduite et suivi de projets.

- Gestion de budget.

- Gestion et collaboration avec des sous-traitants.



EN TECHNIQUE



- Grande maîtrise des logiciels de CAO et de RDM.

- Très bonnes compétences pour le dessin de pièces de fonderie, de tôlerie, et de pièces à usinage complexe.

- Grandes connaissances des éléments de robotique industrielle et médicale.



EN NORMES



- Réalisation de projets dédiés au milieu du médical.

- Réalisation de machines spéciales répondants aux directives sur la sécurité industrielle.



Je ne suis pas à la recherche d'un nouveau travail, mais je reste cependant toujours à l'écoute du marché de l'emploi, et reste ouvert aux opportunités qui pourraient s'offrir à moi.



