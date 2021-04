Charline RAMELET

En tant que chargée de communication interactive et multimédia, mes expériences m'ont amenée à exercer des missions multiples :



- Participer à l'évolution d'une stratégie de communication

- Elaborer et rédiger des plans de communication

- Créer des outils organisationnels (exemple : tableau kanban) et des documents d'aide à la décision

- Concevoir, adapter et décliner l'identité visuelle de l'entreprise ou de l'acteur public

- Organiser des événements internes

- Rédiger des articles pour le site internet

- Créer des supports print et web



Mes diverses expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir un double profil solide en communication et en graphisme. Aujourd'hui, je souhaite évoluer au sein d'un poste polyvalent en tant que chargée de communication/graphiste, sous la direction du Responsable de communication.