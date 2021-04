Charlotte BÉTON

Je suis actuellement titulaire du titre de Responsable Qualité Sécurité Environnement de niveau II, depuis mai 2016.

J'ai effectué ce diplôme en collaboration avec le CESI alternance de Mont Saint Aignan et l'entreprise Prysmian Group.

De ce fait, je recherche activement un poste pouvant correspondre à mon domaine.



Mon expérience dans le domaine QSE est très diversifiée de par les différentes missions qui m'ont été confiées. Par conséquent, mes connaissances ont été développées dans le secteur de la métallurgie.



Mon activité extra professionnelle en tant que sapeur pompier volontaire me permet de maintenir des atouts majeurs tels que la communication et l'esprit d'équipe, des qualités nécessaires pour effectuer au mieux ce métier.



Mes compétences :

Certification

Microsoft Office

Risque chimique

Analyse environnementale

Gestion de projet

Accident du travail

Animation de formations

Animation de réunions

OHSAS 18001

Norme ISO 9001

Norme ISO 14001

Analyse des risques professionnels

Suivi des indicateurs

Plan de Prévention