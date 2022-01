Charlotte DOÉ DE MAINDREVILLE

Psychologue Clinicienne et Hypnothérapeute, je propose, en cabinet et/ou à domicile, des psychothérapies analytiques, des TCC, de la guidance parentale, de la psycho-sexologie et de l'hypnose éricksonienne.

Je reçois des enfants, des adolescents, des adultes, en individuel, en couple, en famille.



J'interviens également en protection de l'enfance, au sein du service de Visites Médiatisées de la Sauvegarde69.



Et je propose des formations et supervisions aux professionnels de la petite enfance.



Mes compétences :

Parentalité

Périnatalité

Psychologie de l'enfant

Psychologie positive

Thérapie comportementale et cognitive

Psychothérapie analytique

Hypnose

Sexologie