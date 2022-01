Charlotte FENNETEAU

Actuellement en CDD en tant qu'assistante packaging au Laboratoire Science et Nature, je recherche un nouvel emploi à partir de février 2022 (poste obtenu après 1 an d'alternance)

Je suis épanouis par le domaine de l'emballage. En effet, pour avoir un monde meilleur dans quelques années, il faut commencer dés aujourd'hui à retravailler nos packaging en réduisant un maximum leurs impacts environnementaux.

J'ai une première expérience dans le domaine cosmétique mais suis ouverte à d'autres propositions.

N'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus sur moi! :-)