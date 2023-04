Je m'appelle Charlotte Pouyet, Je suis coach de vie certifiée, formée aux fondamentaux de la petite enfance et au sommeil des tout-petits, de 0 à 7 ans. Je propose des consultations individuelles et des ateliers collectifs, des cercles de parole autour du sommeil et de la parentalité sur Nantes et en visio. J'accompagne aussi les professionnels qui travaillent avec les enfants : petite enfance, enfance, enseignement, etc.



Formée initialement à la rédaction web, je dédie une partie de mon temps à la rédaction web & SEO sur les domaines du post-partum, de la parentalité et plus globalement de la petite enfance. Mes sujets de prédilection sont :



- Le sommeil des tout-petits ;

- Le post-partum, la matrescence ;

- L'accompagnement du développement, la motricité, les émotions ;

- Les pédagogies positives et l'apport des neurosciences ;

- La relation enfant(s) - parent(s) ;

- La gestion du quotidien, du stress, des émotions ;





Ma formation, en résumé :

- Les BABIes, les Bébés aux besoins intenses, Ingrid Bayot, Juin 2023

- Accompagner le sommeil et les rythmes chez le jeune enfant et prévention de lépuisement parental, Caroline Decré, 2023

Théorie de lattachement, Institut de la parentalité, 2022

- Jeux libres et activités avant 3 ans, Dunod, 2022

- Comprendre et accompagner les émotions de l'enfant, Dunod, 2022

- "La communication positive : pour être mieux compris et écouté", Dunod, 2022

- Agressivité des tout-petits : comment réagir ?", Dunod, 2022

- Accompagner le développement psychomoteur de l'enfant avant et après la marche", Dunod, 2022

- "Portage psychique et physique : penser l'enfant dans sa globalité, Dunod, 2022

- "Accompagner l'enfant dans l'acquisition de la propreté, Dunod, 2022

- "Les transmissions aux parents", Dunod, 2022

- "Accompagner la parentalité", Dunod, 2022

- La process communication, 2021

- Coach professionnelle certifiée, école MHD, 2021





Mon expertise couvre notamment les thèmes suivants :



- Le sommeil au cours des 7 premières années de la vie ;

- Les causes des troubles du sommeil chez le jeune enfant ;

- La psychologie et le développement de lenfant ;

- La communication positive : être mieux compris et écouté par lenfant ;

- Les besoins émotionnels et physiologiques de lenfant ;

- La théorie de lattachement et du lien parent enfant ;

- Linitiation de la lactation, les rythmes du nouveau-né ;

- Lentretien de la lactation et le développement de bébé ;

- Les lactations sous-optimales, repérer et réorienter ;

- La communication précoce du nourrisson, comment bébé communique avec ses parents ;

- Sommeil et allaitement maternel ;

- Le post-partum, la matrescence et la patrescence ;

- Les techniques daccompagnement à la parentalité.







#sommeil #parentalité #specialistesommeilenfant #parentalitenantes #conferencenantes #petiteenfancenantes #motherhood #sommeilbebe #sommeilenfant #parentalité #jeunesparents

#maternite #maman #allaitementmaternel #jeunemaman #futuremaman #momtobe #sommeilbebe #postpartum