Charlotte VERNEY

DOMAINES DE COMPÉTENCES



Conduite d’études, benchmark, diagnostic interne, analyse des processus/procédures

Diagnostic sectoriel appliqué au développement territorial et à l'économie des services

Stratégie et environnement économique des organisations, relations industrielles

Management de la qualité, montage dossier agrément, qualifications, RSE (Responsabilité sociétale des entreprises)

Gestion et évaluation de projets privés ou publics

Evaluation des performances, suivi des activités, reporting, études d'impact

Informatique de gestion et aide à la décision