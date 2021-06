Charly RENOUD-GRAPPIN

Je considère le management de la Qualité et lamélioration continue comme des leviers permettant aux entreprises daméliorer durablement leur efficacité au quotidien.

Je suis passionné par les contacts humains et par les outils damélioration et danalyse, qui sont de mon point de vue des clés pour atteindre lexcellence opérationnelle.

Jai passé mes 7 dernières années dexpérience sur des postes liés au Management de la Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement au sein dentreprises internationales basées au Royaume-Uni, en France et au Vietnam.