Au sein de BAUSSART CONSULTANTS SAS, j'occupe un poste d'Adjoint de Direction.



A la recherche d'une performance collective atteinte par l'élévation des compétences de chacun, notre entreprise accompagne et conseille ainsi les organisations dans trois domaines :



- RH

- Management

- Achat / vente



Pour ce faire, nous réalisons des audits / diagnostics d'entreprises ou de services, nous faisons de l'accompagnement / coaching, et bien sûr nous élaborons et assurons des actions de formations avec la spécificité de réaliser uniquement des prestations sur mesure.



Au plaisir donc de vous rencontrer afin de faire connaissance et, étudier ensemble une possible collaboration.



A bientôt.



Charly ROSMANINHO



09.81.23.61.49 / 06.86.20.65.20

crosmaninho@baussart-consultants.com

www.baussart-consultants.com



Siège : 83 Rue de Venise - 51100 Reims

Antenne : 75 Rue du Jard - 51100 Reims