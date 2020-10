Chauvet SÉBASTIEN

Je souhaite intégrer une nouvelle entreprise pour y apporter mon expérience des approvisionnements. Apres mes expériences de responsable de service approvisionnements dans des industries multisites, je cherche à élargir mes connaissances.

Comme vous pouvez le constater sur mon CV joint, les prises de responsabilités liées à mes évolutions me permettent de postuler au poste de responsable approvisionnements.

J'ai mis en place des stocks d'alerte variables en fonction des effectifs et de la charge de travail, ces stocks sont pris en charge par les fournisseurs. En responsabilisant les fournisseurs par un suivi régulier et un système de notation, j'ai fiabiliser les flux logistiques afin d'éviter les ruptures de stocks.

Mon implication dans la définition des besoins en amonts de la production, avec le bureau d'études, nous a permis de cibler les risques potentiels de retards et de les limiter sur des plannings de production souvent tendus.



J'ai géré des services multi-sites d'environ 15 personnes, composés d'approvisionneurs, de magasiniers et de manutentionnaires. J'ai remis en cause régulièrement les procédures de fonctionnement et les aient refondues si nécessaire. J'ai participé à la sélection et la mise en place d'ERP, et j’ai été en contact avec les informaticiens pour l'amélioration continue de cet outil indispensable, aujourd'hui dans notre travail.

Au quotidien, j'étais en contact avec tous les services d’une société (compta, bureau d'étude, production, ...) pour répondre et discuter de leurs besoins.





Mes compétences :

budgets

Supply Chain