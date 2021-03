Cheikh ABDOU ELANYOU

Actuellement étudiant en master 2 professionnel Patrimoine, Musée et Multimédia à l’université de Poitiers, je suis à la recherche d’un stage de fin d’étude dans le domaine de la valorisation et protection du patrimoine et de la médiation culturelle pour développer et enrichir mes connaissances sur ce domaine. Ce stage représente l’une des possibilités et de la chance de découvrir ces secteurs tout en enrichissant mes compétences professionnelles.



Mes compétences :

C Programming Language

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Adobe Photoshop

Adobe Indesign