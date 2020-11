Chelo CHAZALET

Assistante RH et Gestionnaire de comptes en agence d'Intérim, je suis en recherche active d’une nouvelle opportunité professionnelle et notamment d’un poste plus axé sur le recrutement et sur l'analyse de métier et le placement.



Mes expériences passées et ma polyvalence me permettent également de gérer la PAIE et le volet SOCIAL d'une entreprise.



Ma rigueur, mon esprit d'équipe, mon sens du contact et ma disponibilité seront les critères essentiels de mon investissement et notre réussite commune.





N'hésitez pas à me contacter.