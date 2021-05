Cherre NADIA

Bienvenue sur mon profil,



Professionnelle du marketing, je suis en recherche d'un nouveau challenge professionnel, dans une structure internationale.



J''ai exercé pendant 5 ans mes fonctions au sein d'une équipe Europe, en environnement matriciel, dans des rôles très opérationnels rattachés aux directions Marketing puis Ventes Europe.



Passionnée par mon métier, j'aime avant tout pouvoir m'investir dans un projet d'entreprise et contribuer par mes réalisations au développement de l'activité et au succès des équipes.



Mon entourage me reconnait une approche créative, "out of the box" des problématiques, ce qui professionnellement se traduit par l'apport de solutions innovantes et concrètes qui répondent aux enjeux stratégiques de l'entreprise et aux attentes du terrain .... ce qui explique aussi sans doute que mon évolution professionnelle se soit faite au travers de différentes créations de postes.



Mes domaines d'expertise concernent notamment :

- Le support au développement des ventes (programmes de "Lead Generation")

- La gestion de projets transverses

- Le déploiement opérationnel d'un module CRM Siebel

- Les études de marchés sectorielles

- Le support aux chefs produits (Interviews clients "VOC")

- Les lancement produits

- La gestion des salons professionnels

- Le management en environnement hierarchique direct ou matriciel



N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez échanger sur des "Best Practices" ou si vous souhaitez discuter d'un projet.



Bien cordialement,

Nadia Cherré



Mes compétences :

Anglais

Communication

CRM Siebel

Email

Europe

Evénementiel

FIeld Marketing

Gestion de projets

Gestion de projets marketing

Management

Marketing

Marketing direct

Marketing opérationnel

Média

Microsoft CRM

Multi canal

Product launches

Prospection

Rétention

Siebel

Télémarketing

Traçabilité

Trade shows

Industrie