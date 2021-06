Chloé ANDRE

Technicienne vidéo depuis 2006, j'ai pu tenir plusieurs postes dans ce domaine, puis de manière parallèle mettre en place et gérer un atelier vidéo au sein d'une école primaire durant quatre années scolaires, effectuer différents montages (captations, documentaires), reprendre mes études en obtenant mon master 2 (Bac+5) et créer mon auto-entreprise "Montage et Vidéo" orientée tournage et montage vidéo.

Voici le lien vers mon dernier documentaire portant sur les jeux de rôle en Grandeur Nature (GN) :

http://www.dailymotion.com/video/x2f3587_le-jeu-de-role-en-grandeur-nature-remonter-ou-refaire-le-temps. Le prochain documentaire portera sur les jeux de société : histoire, création et évolution.

Voici ma page personnelle : http://www.dailymotion.com/chloe1303



Ces expériences m'ont appris à m'adapter aux diverses demandes, qu'elles soient techniques ou pédagogiques et à faire preuve de diplomatie en m'adressant à des profils variés.



Je suis curieuse, motivée et de bonne humeur.

Anglais niveau moyen, Espagnol et Italien niveau scolaire.



Mes compétences :

enseignement / Pédagogie vidéo - cinéma

Tournage

Montage vidéo