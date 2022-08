Chloé GRATZ

Mes doubles compétences de communicante et commerciale me permettent de répondre à un large éventail de missions de façon autonome.



Je suis convaincue que la performance professionnelle est conditionnée par le bien-

être physique. Ainsi, il est fréquent de me croiser baskets aux pieds, pour courir de 10 à 12km, sur un paddle ou sur une planche de surf. Ma passion première reste le théâtre où ma créativité, mon imagination et mon enthousiasme sexpriment intensément pour nourrir mon univers professionnel.



Mon sens de l'écoute, ma capacité d'adaptation ou mon goût du défi mont toujours permis de mener à bien les différentes missions qui mont été confiées et dêtre plébiscité tant professionnellement quhumainement.



Mes compétences :



Communication / Marketing digital

brand Marketing

Management opérationnel