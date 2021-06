Chloé PRIGENT

Mon parcours :



AERA NOVA (2029-...)

Conseil et Stratégie pour le groupe et ses marques : Statement, D'ORSAY, Holidermie, Château Malromé. Définition de plateformes de marque, éléments de langage, plan de communication on et offline.



BRAND MUSE (2014-2019) - Brand Strategy

Conseil & Brand Management | Planning stratégique | Plateforme et positionnement de marque

Discours et contenu

Clients :

Truffaut : Repositionnement branding | Pilotage nouveau logo et univers visuel | Refonte packaging | Rédaction Manifesto | Workshop structuration de l'offre commerciale

Le Gramme : Rédaction contenu site web | Ligne éditoriale | Articles de fond | Communiqué de presse

Jewellery Ethically Minded : Plateforme de marque | Rédaction contenu

Namibie (Agence Naming) : Plateformes de marque

Groupe Æra Nova : Stratégie, Branding, Concept et éléments de langage Parfums D'ORSAY | Contenus Château Malromé.



4UATRE (2011-2014) - Brand Identity

Direction Conseil, planning stratégique

Total, Parti Socialiste, Groupe Auvence, Ingésup, Seita Imperial Tobacco, Rumeur Publique.



BE-POLES (2006-2010) Design graphique (Brand ID, Print, Web)

Direction stratégique de marque, gestion financière, suivi logistique

Wool and the Gang / agnès b. / Théâtre des Champs-Elysées / Mellow Yellow / Masscob / Le Mont Saint Michel / Blanc d'Ivoire / Delo.

Réalisation et mise en place du label ECOGRAPHIK.



DREAM ON (2001-2006) - Design graphique (Brand ID, Print, TV design)

Chargé de clientèle - Production Graphique

Princesse tam-tam / PlayStation / Région Ile-De-France / TV5Monde.



BDDP@TBWA puis TBWA\ PARIS (2000) - (Publicité)

Coordination et production des outils d'appels d'offre.



Mes compétences :

Chef de projet

Contenu de marque

Culture

Mode

Responsable de clientèle

Stratégie

Publicité