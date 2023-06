Chloé VIATGE

Je suis à la recherche d'un poste dans la région Toulousaine en tant que Chef de Projet Sites et Sols Pollués / Responsable Environnement.



A travers mon expérience en tant que Chargée d'Affaires Environnement, j'ai su guider mes clients (les terrassiers) afin d'optimiser les coûts d'évacuations des terres issues du chantier et les accompagner pour répondre aux demandes des maîtrises d'ouvrage / bureaux d'études.



Grâce à mon bagage scientifique (dimensionnement des procédés, R&D durant mes stages), j'ai un bon esprit de synthèse et une appétence à découvrir de nouveaux process afin de réaliser des traitements in situ.



Je suis une personne qui s'adapte facilement à des nouvelles méthodes de travail, qui sait s'entourer et utiliser les compétences de chacun pour répondre à des nouveaux projets. Une bonne ambiance au travail est un aspect indispensable en mon sens qui permet de favoriser l'échange et d'avancer sur les projets communs.