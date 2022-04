Samira ANDRIANINA

Dynamique et motivée, j'aime me former sur le terrain afin d'approfondir mes connaissances techniques et d'appréhender le métier en tenant compte des limites entre la théorie réfléchie en bureau d'études et la pratique sur le terrain. J'aime relever de nouveaux défis et j'aimerais travailler sur des projets sur lesquels il sera nécessaire d'apporter au client des solutions innovantes et adaptées à ses besoins.

J'ai choisi de m'orienter dans le domaine de l'environnement par passion, aussi je suis investie, minutieuse et en soif de savoir.



Mes compétences :

MapInfo

Logiciels SIG: ArcGis

Pack office

Autocad

Réglementation ICPE

Techniques de laboratoire

Conduite de chantier

Synthèse rédactionnelle

Rédaction technique

Geoportail

Infoterre

Géologie

Hydrogéologie