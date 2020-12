Christel CERCIER

Anciennement professeur de mathématiques titulaire du CAPES, puis animatrice loisirs titulaire du BPJEPS LTP, je me suis intéressée en parallèle à la pratique des arts plastiques ainsi qu'à la psychologie et au développement personnel.

Je me suis formée au métier de conseiller en relations humaines et développement personnel à l'Institut de psychologie humaniste et transpersonnelle (IPHT) ainsi qu'à celui d'Art-Thérapeute Évolutive ( École Plénitude ).

Je vous accompagne en individuel pour traiter un problème ponctuel ou pour une thérapie brève ou pour un développement personnel à plus longue échéance.

Me situant actuellement dans la relation d'aide, mon désir profond est de guider chaque personne sur son chemin de vie dans un processus d'évolution positive.

Ateliers collectifs pour les scolaires (stress, agitation, confiance en soi, estime de soi, relation aux autres, ...)

www.pastel-therapie.fr





Mes compétences :

Peinture

Cuisine

Créativité

Autonomie

Coaching

Ecoute , Empathie

Éthique

Dynamisme

Enseignement mathématiques

Accompagnement au changement

Microsoft Office