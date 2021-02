Actuellement en poste de Consultante en Insertion professionnelle comme sous-traitant Pôle Emploi. Je suis à l'écoute de nouvelles opportunités.

christel.grillet@laposte.net

Anglet (64)



MES COMPETENCES SONT :



- INSERTION PROFESSIONNELLE

- TECHNIQUES DE RECHERCHE D'EMPLOI

- ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF

- RESSOURCES HUMAINES ;

- RECRUTEMENT

- GESTION DU CHANGEMENT

- GESTION DE PROJET

- GESTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (DOCUMENT UNIQUE)

- GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

- HYGIENE ; SECURITE ;

- QUALITE ;

- COMMUNICATION ET MANAGEMENT ;

- COACHING

- FORMATIONS



ANGLAIS NOTIONS

ESPAGNOL NOTIONS



Mes compétences :

Conseil

Formation

Gestion de conflit

Gestion de projet

Qualité

Insertion Professionnelle

Conseil en recrutement