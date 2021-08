Christel JOURNOUD

RESPONSABLE MARKETING & COMMUNICATION POLYVALENTE



COMPÉTENCES :



Gestion du service communication

- Définir la stratégie communication annuelle BtoC & BtoB : analyse de marché, détermination des cibles, plans d'actions, choix des axes publicitaires ...

- Construire et optimiser le budget annuel : répartition budgétaire, actions correctives, facturation ...

- Conseiller la Direction Générale et accompagner les équipes au changement : management direct et transverse

- Choisir et piloter les prestataires impliqués dans les différents projets



Stratégie marketing &commerciale

- Définir et concevoir l'offre de produits-services et le "marketing-mix", en lien avec l'ensemble des équipes

- Détecter les nouvelles opportunités de marché : étude de concurrence (benchmarking), analyse et anticipation des besoins des clients

- Concevoir les campagnes d'acquisition et de fidélisation BtoC & BtoB : newsletters, emailings, lead management ...

- Fixer et suivre les principaux indicateurs de performance et de retour sur investissement (ROI) - reporting et recommandations associés



Digital

- Gérer la création-refonte d'un site internet : dimensionnement du projet, arborescence, contenus, maillage, redirections ...

- Accroître le trafic, fidéliser les internautes et augmenter les ventes en ligne grâce à la gestion du référencement (SEO, SEA, SMO), l'optimisation de l'expérience utilisateur (UX), des contenus ...

- Animer les différents réseaux sociaux (Twitter, LinkedIn, Facebook) et développer les communautés

- Développer et optimiser le CRM (4D, INES) : qualification, scoring ...



Événementiel & Relations Publiques/Presse

- Imaginer et organiser des événements nationaux et internationaux, de la définition du cahier des charges à la gestion commerciale et administrative

- Coordonner l'ensemble des équipes intervenant lors de l'événement

- Définir la participation et représenter l'entreprise/la marque à des événements marquants dans son secteur (salons, foires ...)

- Développer et piloter des contacts étroits avec les medias, presse, partenaires et instances publiques



Rédaction & création graphique

- Définir la stratégie de contenu/politique éditoriale gloable

- Concevoir les argumentaires promotionnels ciblés

- Adapter la rédaction des messages aux différents supports print &numériques : contenus web, communiqués de presse, interviews, fichesproduits, magazine institutionnel ...

- Assurer la cohérence des supports avec la charte graphique de l'entreprise