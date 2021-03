Christelle ALLIOT

Ayant terminé mes études, je me suis mise en quête de me trouver un milieu professionnel dans lequel je me sente bien.



Aussi, je me suis engagée à travailler dans la grande distribution. J’ai pour ambition de répondre aux exigences commerciales de mon magasin, de pouvoir évoluer dans ce métier et de peut-être par chance un jour, devenir chargée de communication.



Disposant de solides compétences en communication, je suis toujours ouverte à de nouvelles opportunités dans ce domaine.



Mon adresse mail :

alliot-christelle@orange.fr



Mes compétences :

WordPress

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Graphisme

Relations Presse

Conception-rédaction

Réseaux sociaux

Adobe Premiere Pro

Communication événementielle

Microsoft Office