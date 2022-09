Christelle B.

TA PAROLE EST UN TRÉSOR OVERBLOG



Oui, la parole du Seigneur est un Trésor : elle est soutien, joie, encouragement et lumière sur notre chemin.



Je veux inscrire ces commandements sur les murs de mon blog pour les partager avec tous et les graver dans nos cœurs !



Deutéronome 6:5, 6, 9. Tu aimeras l’Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd’hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes.







…………………………………………………………………………………………………………………..







Hébreux 4:12 La parole de Dieu est vivante, elle est pleine de force. Elle coupe mieux qu’une épée qui coupe des deux côtés. La parole de Dieu entre en nous en profondeur. Elle va jusqu’au fond de notre cœur, jusqu’aux articulations et jusqu’à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur.







…………………………………………………………………………………………………………………..







Lettre aux Colossiens 3:16 Que la parole du Christ habite parmi vous avec toute sa richesse. Donnez-vous des enseignements et des conseils avec toute la sagesse possible. Remerciez Dieu de tout votre cœur, en chantant des psaumes, des hymnes et des cantiques qui viennent de l’Esprit Saint.



………………………………………………………………………………………………………………….





Psaumes 25:103 Dans ma bouche, tes paroles sont douces, plus douces que le miel.







…………………………………………………………………………………………………………………..





Psaumes 25:105 Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route.



…………………………………………………………………………………………………………………..







Psaumes 25:162 Tes promesses me donnent de la joie, comme si j’avais trouvé un grand trésor.





Mes compétences :

Formation au métier de correcteur - Formation à la

Diplôme Webmestre multimedia - CCNB CANADA

Licence LLCE Anglais - UFR Blaise Pascal Clermont-