Serge GILETTE

J'appartiens à une vieille école taoïste fondée en 510 en Chine. La formation très complète de cette école me permet d'aider autrui pour des problèmes aussi bien physiques, énergétiques que psychologiques.



Plus de 50 stages et séminaires déjà organisés à travers la France

Accompagnement individualisé en consultation

Cours (individuel ou groupe) et stages en ligne et présentiel



Fondateur de DAOproject.org, plateforme d'enseignement taoïste en ligne

Moniteur de l'Ecole de la respiration (https://artdelarespiration.fr/ecole-de-respiration/les-moniteurs-de-lecole-de-la-respiration)