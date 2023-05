Christelle BODIN

Journaliste, rédactrice, reporter depuis 2008, j'ai évolué pendant 6 ans au sein du groupe Ouest-France à la radio Hit West. Force de proposition, créative, curieuse et dynamique, je travaille aussi bien pour le print que pour le web.



Forte d'une riche expérience rédactionnelle, j'ai à coeur de relever de nouveaux défis.



Ma polyvalence constitue un véritable atout car mes compétences en communication s'étendent du reportage à la communication événementielle et institutionnelle. Actuellement disponible, je suis ouverte à toutes propositions qui me permettrai de mettre mon savoir-faire en pratique et d'évoluer dans les métiers de la rédaction et communication.



Mes compétences :

Journalisme

Communication écrite

Communication orale

Web

Reportages photos et vidéos

Médias

Relations Presse