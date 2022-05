Mathilde PALLANDRE

De formation ingénieur en agroalimentaire, j'occupe actuellement le poste de Responsable Amélioration Continue pour la Société Laitière de Retiers - Groupe Lactalis.



Mon champs d'action couvre les 4 activités de la Société Laitière de Retiers : réception et traitement (écrémage, pasteurisation, filtration...) du lait de collecte, élaboration et séchage de concentré de protéines de lait et de calcium de lait pour l'alimentation humaine (dont diététique et infantile), concentration et séchage de sérum et autres co-produits laitiers pour le feed, fabrication d'aliments composés pour animaux (veaux). J'ai aussi la responsabilité de la qualité des utilités du site : eau potable, eau glacée, vapeur, air comprimé...

Je travaille en collaboration avec les Responsables d'atelier, du laboratoire, de la maintenance, les Responsables d'Exploitation et le Directeur d'usine, mais aussi avec les services du siège (marketing, commercial, industriel...) : suivi des essais, des qualifications, participation aux projets (dont investissements), animation et coordination de groupes de travail, reporting auprès de la Direction (choix et suivi d'indicateurs pertinents),, participation à la formation des collaborateurs (construction et animation de module de formation...)



Je suis volontaire, positive et pédagogue.



Mes compétences :

qualité

agroalimentaire