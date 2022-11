Christelle BRUNET

C'est dans l'audiovisuel que j'ai fait mes débuts où l'on se doit d'être polyvalent, motivé et dynamique. Finalement, cela m'a tout naturellement orienté vers des missions d'intérim afin de pouvoir apprendre d'autres techniques de travail.

Après un séjour aux Etats-Unis pour ajouter un outil indispensable dans la poursuite de ma carrière, j'ai repris mes études et me suis orientée vers le droit. Je recherche un poste avec des perspectives toujours plus intéressantes et motivantes au sein d'un service juridique.



Mes compétences :

Organiser des réunions de haut niveau

Fournir des informations confidentielles

Prise en charge des clients V.I.P

Outlook

Microsoft office

Anglais

Assistante de direction

SAP

Assistance juridique