Christelle CARABAJAL GUIGO

A la recherche de nouvelles opportunités.



10 ans d'expérience Marketing dans l'industrie pharmaceutique (éthique, dispositifs médicaux, OTC, génériques; hôpital et ville).

Ingénieur Chimiste/ Mastère ESSEC / Anglais Courant

Expérience managériale : équipe de 2-3 personnes.





Career Objective : position as SENIOR BRAND MANAGER



Professional Experience : Senior Brand Manager at Sandoz, Schering Plough, Mayoly Spindler , Novartis, Sanofi-aventis and Pfizer; Junior Brand Manager at LCL (Cosmetic Laboratory) and Rhodia.



Specialties: Marketing Management, Product Management, Commercial Forecasts, Panels, Sales Management, Communication, E-business, Events PR.

Pharmaceutical Regulations, Pharmacovigilance, Competition Law, Brand Law.



Mes compétences :

Allergologie

Chef de produit

gynecologie

Industrie pharmaceutique

Management

Marketing

Marketing management

Médecine

Médecine générale

ORL

Pédiatrie

Rhumatologie

Santé

Communication

Dermatologie