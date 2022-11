Christelle CARIO

Après 20 années d'expérience dans les RH, principalement dans le secteur du commerce et du rétail, j'ai choisi d'allier mon expertise de recruteuse à mon désir d'accompagnement des dirigeants et des salariés.

Je me suis donc formée au métier de coach professionnelle et spécialisée dans le coaching des dirigeants et des managers.

Ainsi, aujourd'hui, j'ai créé mon job en alliant mes 2 principales compétences, je me définis dons comme "recruteuse coache" au sein de la société Rével'talents.

J'accompagne également les entreprises en conseil RH.