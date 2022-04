Christelle CATTELAIN

Forte d’une expérience significative en qualité d’assistante, j’ai eu l’occasion développer les compétences que vous attendez de votre future collaboratrice : gestion d’agenda, de boîte mail, suivi de tableau de bord, des encours, relance, courriers, interface entre le directeur et les services, motivations des collaborateurs…



J'ai également développé une grande rigueur dans mon travail prouvant ainsi à mes responsables mes compétences et mes qualités qui sont des atouts décisifs dans ce métier (souriante, avenante, dynamique, réactive, sérieuse, à l’écoute, disponible).



Munie d’une grande adaptabilité, autonome, je serai à même de mener à bien les diverses autres tâches qui me seront confiées propres à votre secteur d’activité.



J'ai des recommandations sur Linkedln.



Je reste à votre disposition.



Mes compétences :

Secrétariat

COTEBA Management

Microsoft Excel

la coordination

Sieges

Sage Accounting Software

PowerBuilder

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Internet

Audit

Adobe Photoshop