Philippe CATTELAIN

Project & Supply Chain Management @ Pipe on Track (Freelance Consultant)



Supply Chain Management, Conseil en Logistique, Evaluateur @ CAPLog.fr (Conseil, Audit & Prospective Logistiques)



Logisticien expérimenté, 30 ans de Logistiques Internationales, dans l'industrie, la distribution et les grands projets "Oil & Gas" notamment.

- Expert évaluateur des projets de transfert modal pour l'EACI et l'INEA (UE)

- Direction de Plateformes, Centres de Distribution Logistiques,

- Management Didactique, Dynamisation d'équipes de toutes tailles,

- Gestion / Optimisation des Stocks, Flux, Coûts logistiques, Service client,

- Supply Chain Management : Exploitation, Planning, S&OP, PIC, PDP, WMS, Lean SCM,

- Gestion de Projets : Cahier des Charges, Ingénierie Logistique, Master Scheduling,

- Localisation, délocalisation, externalisation logistique, 3PL, 4PL,

- Implantation de plateformes, recrutements, démarrage / rodage,

- Détermination des Indicateurs de Performance, suivis et tableaux de bord,

- Gestion de crise (grèves, défaillance d'un prestataire, incendie plateforme ...)



Mes compétences :

Supply chain

Logistics

Logistique