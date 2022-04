Christelle CHARRIER

Bonjour,



Je suis créatrice d'univers intérieur.

Je suis l'alliée de mes clients pour réaliser un style unique, à leur image et qui corresponde à leurs attentes afin qu'ils vivent confortablement dans leur espace et qu"il puissent se l'approprier. J'appelle cela de la co-création.

Parce que je crois que c'est important que de se sentir en osmose avec l’environnement qui nous entoure, que ce soit dans le milieu professionnel ou personnel.



Inventer des formes, des espaces ; jouer subtilement avec la lumière ; suggérer des couleurs, des matières…

Vos intérieurs seront harmonieusement sublimés avec élégance et raffinement.

N'hésitez pas à me contacter et d'aller faire un tour sur mon site pour en découvrir plus !

Mes compétences :

Décoration

Design

Conseil / coaching déco

Créativité

Co-création

Création sur mesure

Architecture d'intérieur