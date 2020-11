Je dispose d'une expérience diversifiée de plus de vingt ans dans le domaine de limmobilier et de la gestion locative sur la région rennaise qui ma dotée dune très bonne adaptabilité et dune parfaite maîtrise des différentes responsabilités liées à la location et à la gestion.



Mes compétences :

Aisance relationnelle

Baux

Commerciale

Connaissances juridiques

Défiscalisation

Gestion locative

Maîtrise de logiciels

Professionnalisme