Patrice CHENEBLE

Mon expérience professionnelle est basée sur 2 axes. La grande distribution et la logistique depuis 1998.



1982/1997: J'intègre la grande distribution chez Cora ou j'évolue comme chef de rayon et chef de département puis chez Leclerc comme directeur d'hypermarché .



En 1998 je commence une expérience logistique,comme directeur de site chez des prestataires comme HAYS ,GEODIS ,STEF / TFE . Je suis parti développer de la logistique aux Antilles pour Learder Price .De retour en métropole j'ai pris la direction d'un entrepôt frais chez SYSTEME U jusqu'en 2011.

Puis jusque juin 2014 la direction d'un site surgelé Brake France.



J'ai dirigé des d'entrepôts allant jusqu'a 40000 M2 et et de plates formes frais en température positive et négative notamment pour la grande distribution,qui consiste pour la partie opérationnelle a faire de la réception, préparation, stockage et expédition de marchandise et gestion de la supply chain. En ce qui concerne l'aspect ressources humaines, j'ai dirigé des équipes allant jusqu'à 280 collaborateurs,tout en étant garant du dialogue social, l'animation des instances représentatives du personnel.Sur le volet économique, la gestion de la productivité, l'amélioration des process, l'organisation, la qualité, le réduction des litiges, les certifications.



Mes compétences :

Dialogue social

Facilité d'adaptation

Management

Gestion budgétaire

Gestion de projet

Développement durable

Développement personnel

18 années de direction de site

Direction de centre de profits

Autonomie professionnelle