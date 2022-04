Christelle CIRET

Aujourd’hui responsable merchandising au sein du Groupement des Mousquetaires, je suis responsable de la politique merchandising sur l’ensemble de l’univers Textile (confection, accessoires, linge de maison, puériculture, bonneterie), je mesure la performance et développe des outils de bonnes pratiques.



Depuis 3 ans, en parallèle de mon activité principale, je pilote le Projet de flux poussé sur le Textile, ce qui m’amène à me déplacer régulièrement dans les points de vente pour accompagner les équipes avales, les former et faire évoluer le Chiffre d’affaires et la rentabilité de leur univers.



Passionnée par la Mode, la Cosmétique et la Décoration, mes diverses expériences et évolutions professionnelles m’ont permis de développer des connaissances dans des domaines complémentaires comme le marketing opérationnel, le commercial, la gestion et la communication, ainsi que l’agencement point de vente.



Mes compétences :

acheteur

Chef de projet

Marketing

Marketing opérationnel

Textile

Evénementiels et salons

Merchandising

Management

Agencement de magasins

Grande distribution