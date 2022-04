Christelle CLARAC-BOUTOT

Diplomée de l'ESCP (1990) et forte d'une expérience de plus de 20 ans en création de valeur de développement de marques, j'associe expertises marketing ( produits, opérationnel et commercial), digitales (e-commerce et marketing digital) et managériales ( équipes et projets transverses):



î Direction Marketing, Stratégie, Innovation, Communication:

Positionnement, stratégie marketing, création et lancement produits, innovation et créativité, marketing opérationnel, communication marque et produits



î Digital, E-commerce, Omnicanal:

Stratégie digitale, parcours clients, gestion et refonte site marchand, brand content, social media, acquisition, fidélisation, opérations commerciales omnicanales, market place, gestion P/L



î Management équipes, formation, gestion projets transverses



î Expérience Multi secteurs et Multi-circuits, France et International

Retail, boutiques en propre et franchise, réseau agents et distributeurs, Pharmacie, Grande Distribution, VPC, Spa



i Direction Spa

Gestion, animation, création, management



Mes compétences :

Communication

Cosmétiques

Développement durable

Direction Marketing

Formation

Gestion projets

Innovation

Internet

Marketing

Pharmacie

Stratégie digitale

Management

Marketing opérationnel

E-commerce

Marketing stratégique

Développement produit