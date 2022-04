Christelle CLEMENT

Bonjour,



je suis esthéticienne – magnétiseuse



je suis spécialisée en massage bien être où je mixte esthétique et magnétisme pour harmoniser la personne mais également en massage Détox, bien être pour les femmes enceintes, et anti-âge grâce à la méthode ancestrale japonaise Kobido agissant sur les méridiens (méthode à partir de laquelle j’ai créé un soin complet anti stress)

et aussi séance de magnétisme afin d’équilibrer et harmoniser les différents corps énergétiques pour que vous soyez au top de votre forme .



Mes compétences :

Soins esthétiques

magnetisme