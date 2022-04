Christelle CLEMENT

Après seize années au sein du groupe Carlson Wagonlit Travel, je suis actuellement à la recherche de nouvelles opportunités de carrière.



Ayant travaillé, et sur un plateau d'affaires et dans une agence, j'ai pu travailler sur différentes missions qui me confère aujourd'hui une grande polyvalence et une capacité d'adaptation.

Au quotidien, j'étais chargée de l'accueil, de la vente, (voyages à la carte ou voyages vendus sur catalogue), le suivi du dossier, et de la facturation. Je menais également des actions commerciales pour développer notre chiffre d'affaire et aussi je m'occupais du traitement et du suivi des commandes d'une vingtaine de sociétés ainsi que le développement du portefeuille « sociétés ».



Forte de l’expérience acquise sur le terrain, je suis de nature organisée, dynamique et motivée. Je sais m'adapter à un nouvel environnement.

J'ai très envie de découvrir d'autres domaines comme le secteur logistique, ou travailler comme assistante commerciale et administrative (gestion administrative, contacts humain, sens commercial) ou encore gérer les voyages de la société.







Mes compétences :

Amadeus

Gestion de la relation client

Microsoft Office

Amadeus CRS