Christelle COCCIOLO

Après une première partie de carrière en Audit/Commerce, je me dirige vers les Ressources Humaines. Manager d'un centre de profit, j'ai piloté pendant 7 ans un cabinet de recrutement en région lyonnaise (management d'équipe, animation et coordination de l'activité commerciale, missions de recrutement et d'évaluation de profils cadres).

Passionnée par les RH, j'ai complété mon cursus par un Master II RH à l'IGS pour élargir mes compétences en ressources humaines et ma vision stratégique de l'entreprise.

Actuellement consultante chez MACANDERS NEMROD, j'accompagne les Dirigeants et les Responsables Ressources Humaines dans le recrutement de talents (cadres, experts, dirigeants). Bienveillance, exigence et professionnalisme caractérisent mon approche du terrain.



Mes compétences :

Management

Finance

RH

Recrutement cadres

Conseil