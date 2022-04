Christelle COLOMBÉ

Des expériences professionnelles très variées me caractérisent et prouvent avant tout ma polyvalence et ma capacité d adaptation.

Une remise en cause quotidienne me permet d évoluer quelque soit le contexte et de m adapter à mes interlocuteurs.

Mais ce qui me motive plus que tout c est d animer un réseau, de créer des synergies, de mettre en présence des personnalités complémentaires.

Le conseil en relations publiques,la communication d'entreprise, de la création à la concrétisation sur tous supports, la formation à la prise de parole en public ou media training, la vidéo d'institution ou d'entreprise sont les activités que je développe au travers de ma structure Expression Publique.



Mes compétences :

Communication

Développement

Réseaux

Relations publiques