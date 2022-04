Prochainement diplômée du Master 2 Stratégie Commerciale et Politique de Négociation à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, je souhaite me diriger vers des fonctions commerciales et managériales.



Force de persuasion, esprit d'écoute et d'analyse sont des qualité que j'ai acquise au travers de mes expériences professionnelles.



Mes compétences :

Force de proposition

Stratégie commerciale