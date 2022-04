Depuis 1998, j'ai été responsable zone export, principalement sur l'Europe du Nord, la Russie, l'Indonésie et l'Algérie.



Avec l'appui du bureau d'études, nous avons réalisé des machines spéciales d'usinage & fraisage sur demande de nos clients - depuis 2009, des machines d'emballage, convoyeur... (spécial ou standard).



J'ai été éduquée en Allemagne et en Angleterre avec le sens des responsabilité. Ce trilinguisme me permet une communication parfaite avec tous les intervenants



Autodidacte avec beaucoup d'énergie. j'ai grand plaisir à travailler en équipe en interne, aussi bien qu'avec les agents distributeurs sur le terrain.



Habitant en Rhône Alpes, à mi-chemin entre Lyon et Valence, je suis à la recherche d'un poste qui me permette de créer une synergie avec le groupe mais aussi un épanouissement personnel.



N'hésitez pas à me demander mon CV.

Je vous engage à me rencontrer, vous aurez de façon plus explicite mon cheminement professionnel.



Avec mes sincères salutations.



Christelle Conjard

christelle.conjard@sfr.fr















Mes compétences :

Négociation commerciale

International

Travail en équipe