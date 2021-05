Patrick HINARD

Je suis a votre entière disposition pour toutes formations sur vos ensacheuses ou peseuses avec le numéro de formateur 72 47 01 190 47



Vous pouvez voir quelque une de mes interventions à l'adresse suivante

https://www.facebook.com/pages/Hinard-Maintenance-industrielle/422805497776830



Fort de 30 ans d’expérience dans divers domaines tels que l’industrie papetière, raffinerie de sucre, industrie agro-alimentaire (surgélation, conditionnement, palettisation etc.), industrie de l’armement, je vous propose d’effectuer diagnostique, entretien préventif et dépannage sur tout type de machines

j'ai une spécialisation dans les ensacheuses horizontales et verticales,Hayssen, Sandiacre, Bosch, ilapack etc... ainsi que dans les peseuse associatives Yamato, Ishida, multipond, Cabinplant, propema etc...





Mes compétences :

Électromécanique

Pneumatique

Mise en conformité electrique

Autonomie

Agroalimentaire

Maintenance industrielle

Formation