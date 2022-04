Sylvain TOUTAIN

28 années d'experience au sein de l'apres vente Automobile avec des constructeurs tels que Mercedes Benz, Land Rover, Jaguar et Volvo.



Je me suis specialisé tout d'abord à la reception et contact client, pour ensuite passer à la gestion administrative d'un atelier de 25 personnes.

J'ai integré ensuite le service Garantie vehicules d'un constructeur. Fait 4 ans d'audit en concession, puis responsable de service et supervision 3 collaborateurs + 2 auditeurs, Gestion et décision accords et gestes commerciaux clients.



Ma dernière expérience à été conseiller service APV client au sein d'une concession Volvo.



Mes compétences :

Administratif

Assurance

Assurance automobile

Audit

Automobile

Cadre administratif

Conseil

Formation

Logistique

SAV

Vente

Vente automobile