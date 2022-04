Christelle CONTE

Consultante en recrutement depuis mars 2006, j'ai crée et développé des portefeuilles d'activité dans les secteurs de la mode, du luxe, de la banque et de la finance et recruté principalement sur des métiers commerciaux, marketing ou communication.



Cette expérience vient compléter un parcours dédié au marketing puisque j'ai exercé auparavant les professions de chef de produit et de responsable marketing dans le secteur de l'événementiel.



Mes compétences :

Banque

Communication

Finance

Luxe

Marketing

Mode

Recrutement