Christelle CORDIER

Chef du Service des Formations sanitaires et sociales, en charge de l'elaboration et de la mise en oeuvre du schema des formations paramedicales, de sages-femmes et des travailleurs sociaux.

Le service finance 23 ecoles qui accueillent pres de 4000 etudiants, et en assure le financement tant en fonctionnement qu'en investissement. En parallele, plusieurs dispostifs d'aides individuelles ont ete developpees en faveur des etudiants (bourses et allocations d'etudes).

Apres une premiere experience dans un etablissement intercommunal, j'ai integre le Conseil regional en 2000 pour assurer la gestion de dispositifs de formation a destination des salaries avant de devenir controleur de gestion d'actions de formation destinees a des demandeurs d'emploi et beneficiant de fonds europeens.

J'ai pris en charge les formations sanitaires et sociales en 2004 suite a l'acte II de la decentralisisation, j'en ai assure le transfert et pre-figure le service.



Mes compétences :

Ingenierie de projets

Management d'equipes

Analyse budgetaires des ecoles et instituts de for

Negociation et redaction d'accords cadre

Negociation et elaboration de schemas programmatif

Redaction de deliberations, d'actes administratifs

Maitrise des finances publiques