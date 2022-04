Christelle COSTIOU

Bonjour à tous et à toutes,



J'ai suivi un parcours "scientifique" lors de mon cursus scolaire... en 2010, j'ai repris le chemin de l'école afin d'acquérir des compétence en sciences de gestion (gestion / stratégie / droit des entreprises, marketing, comptabilité, analyse financière).

J'ai travaillé au sein d'entreprises de secteurs très variés...ce qui m'a permis d'acquérir polyvalence et adaptabilité.



Aujourd'hui, je propose mes services de soutien scolaire du primaire au lycée, dans diverses matières. Méthode et organisation font aussi partie intégrante des cours afin que chacun puisse au fil du temps travailler en toute autonomie.

Je propose aussi des cours pour les enfants rencontrant des difficultés spécifiques (dyslexie, dyscalculie, trouble de l'attention...). La demande est de plus en plus forte. Il me tient vraiment à cœur d'aider ses élèves ou étudiants. Ils sont trop souvent laissés face à leurs difficultés en milieu scolaire....et les parents sont démunis pour les aider....

Je m'investie beaucoup auprès d'eux. Je me forme sur internet et en contactant divers associations pour documentations et tous autres renseignements nécessaires à mon évolution professionnelle.

Si vous avez des "pistes" en ce sens ou pour des formations orientées sur la pédagogie spécifique "DYS", je suis à votre écoute!

Enfin, je propose des cours pour adultes : remise à niveau avant d’engager une formation ou pendant une formation, une aide et un soutien pour passer un examen ou concours (infirmier, administratif ou autres) ou pour élaborer mémoires ou comptes rendus de stages en entreprises.



Mon métier me passionne....j'y mets beaucoup d’énergie et y prends un plaisir énorme!

Le plus beau "cadeau" de ce job est de voir leur sourire sur leur visage quand enfin leur notes progressent!!!!



Mes compétences :

Enseignement

Bac

BTS