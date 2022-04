Christelle COULOMB

Je suis quelqu'un de sociable, mon visage fait un peu dur au premier abord mais ce n'est qu'une impression.

J'aime rire et sortir, je suis très organisée dans la vie personnelle (mes amis font appel à moi pour gérer les week-end, soirées...) et professionnelle.

Une fois que j'ai décidé quelque chose, je ferai tout pour l'accomplir en temps et en heure.

Je suis impulsive mais j'arrive à me maîtriser de plus en plus car cela joue aussi dans ma vie personnelle.